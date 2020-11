Corsi PAS per abilitazione docenti | mozione respinta

ParliamentBz : LIVE. Bocciata la mozione presentata dal consigliere Diego Nicolini sulla stabilizzazione degli insegnanti della sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsi PAS

La Voce di Bolzano

“Quelli del prima gli italiani, non accogliendo la nostra proposta sono diventati quelli degli ultimi gli italiani“. Così il consigliere provinciale Diego Nicolini in seguito al non accoglimento della ...MACERATA - L'amministrazione aveva emanato un avviso per la concessione degli spazi, l'aggiudicazione il primo dicembre ...