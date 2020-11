Coronavirus | verso la chiusura dei ristoranti a Natale e Santo Stefano

Leggi su tpi

(Di sabato 28 novembre 2020) Stop ail 25-26 dicembre e chiusure notturne dalle 22 alle 6: è quanto emerge dalla riunione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza nella serata di ieri, venerdì 27 novembre. L’obiettivo delle misure è limitare gli effetti di diffusione del contagio dovuti a un eventuale esodo natalizio. Le decisioni non sono blindate: in merito si sentirà il parere del Cts e delle Regioni, ma nel governo sembra prevalere la linea di chi vuole restrizioni significative per il periodo di feste. A quanto si apprende, il provvedimento – che sarà in vigore dal 4 dicembre – dovrebbe valere anche per il periodo delle feste. Le decisioni non sono blindate: in merito si sentirà il parere del Cts e delle Regioni, ma nel governo sembra comunque prevalere la linea di chi vuole restrizioni significative per il. Lo stop ...