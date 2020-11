Coronavirus. Un tribunale portoghese ha reso inaffidabili i tamponi e la quarantena illegale? Non è così! (Di sabato 28 novembre 2020) Il 19 novembre 2020 viene pubblicato nel sito di OltreTV un articolo dal titolo «tamponi, la Corte d’Appello portoghese: “inaffidabili, quarantena illegale”» con il quale si potrebbe intendere che la sentenza di un tribunale portoghese abbia dimostrato la presunta inaffidabilità dei test PCR per il tracciamento dei positivi Covid19 creando una sorta di precedente che potrebbe avere implicazioni legali anche nel resto d’Europa. In realtà non è così! Il caso trattato in tribunale riguarda quattro tedeschi giunti sull’isola di Sao Miguel che, a seguito della positività di uno di loro rilevata con il test PCR, sono stati costretti alla quarantena per 14 giorni. Vediamo di capire che cosa è successo per ... Leggi su open.online (Di sabato 28 novembre 2020) Il 19 novembre 2020 viene pubblicato nel sito di OltreTV un articolo dal titolo «, la Corte d’Appello: “”» con il quale si potrebbe intendere che la sentenza di unabbia dimostrato la presuntatà dei test PCR per il tracciamento dei positivi Covid19 creando una sorta di precedente che potrebbe avere implicazioni legali anche nel resto d’Europa. In realtà non èIl caso trattato inriguarda quattro tedeschi giunti sull’isola di Sao Miguel che, a seguito della positività di uno di loro rilevata con il test PCR, sono stati costretti allaper 14 giorni. Vediamo di capire che cosa è successo per ...

