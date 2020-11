Coronavirus Sicilia, il bollettino del 28 novembre: 1189 i nuovi casi, la situazione a Palermo (Di sabato 28 novembre 2020) Sono 1.189 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 10.635 tamponi effettuati.Con i nuovi casi salgono a 39.882 persone positive. In terapia intensiva ci sono 247 pazienti (-3) mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.776. In isolamento domiciliare 38.116 persone. La provincia con più casi è tornata ad essere Palermo con 414 nuovi positivi, seguita da Catania con 315, Messina 159, Ragusa 82, Siracusa 76, Trapani 67, Enna 49, Caltanissetta 25, Agrigento 2. Leggi su mediagol (Di sabato 28 novembre 2020) Sono 1.189 icontagi registrati insu 10.635 tamponi effettuati.Con isalgono a 39.882 persone positive. In terapia intensiva ci sono 247 pazienti (-3) mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.776. In isolamento domiciliare 38.116 persone. La provincia con piùè tornata ad esserecon 414positivi, seguita da Catania con 315, Messina 159, Ragusa 82, Siracusa 76, Trapani 67, Enna 49, Caltanissetta 25, Agrigento 2.

