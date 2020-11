Coronavirus, sempre più imprese nel mirino dell’usura (Di sabato 28 novembre 2020) La criminalità ha fiutato il grande affare da un pezzo, sempre alla finestra quando si tratta di trarre vantaggio da una situazione critica, infilandosi nelle pieghe di quel disagio e adattandosi subito alle “nuove” esigenze di mercato e anzi persino definendole. Un allarme che cresce di giorno e giorno con tante imprese sempre più in difficoltà che sono finite nel mirino di quanti sono pronti ad approfittare di una crisi dall’onda lunga. Sono praticamente raddoppiate (dal 9 al 19%) rispetto a giugno le segnalazioni di chi ha ricevuto proposte “irrituali”, aiuti economici o richieste di acquisto o cessione dell’attività a valori inferiori a quelli di mercato. Ma c’è un dato più che preoccupante. “Da nove mesi, cioè da quando è iniziata la pandemia, non abbiamo ricevuto nessuna denuncia di usura ed estorsione eppure ... Leggi su quifinanza (Di sabato 28 novembre 2020) La criminalità ha fiutato il grande affare da un pezzo,alla finestra quando si tratta di trarre vantaggio da una situazione critica, infilandosi nelle pieghe di quel disagio e adattandosi subito alle “nuove” esigenze di mercato e anzi persino definendole. Un allarme che cresce di giorno e giorno con tantepiù in difficoltà che sono finite neldi quanti sono pronti ad approfittare di una crisi dall’onda lunga. Sono praticamente raddoppiate (dal 9 al 19%) rispetto a giugno le segnalazioni di chi ha ricevuto proposte “irrituali”, aiuti economici o richieste di acquisto o cessione dell’attività a valori inferiori a quelli di mercato. Ma c’è un dato più che preoccupante. “Da nove mesi, cioè da quando è iniziata la pandemia, non abbiamo ricevuto nessuna denuncia di usura ed estorsione eppure ...

Ettore_Rosato : Campioni per sempre. A 81 anni #Giovanni Trapattoni, storico difensore del Milan, ex allenatore di Inter, Juve e Na… - veneziana4 : #coronavirus l'informazione langue e del resto ormai a chi interessa più leggere notizie sempre uguali e fotocopiat… - EmmaCap5 : RT @EssereAnimali: L'allevamento di visoni di Capralba (CR) dovrà abbattere tutti i 28mila animali: proprio qui ad agosto furono trovati i… - MauroGiovannin6 : RT @LeggieroAlessio: Coronavirus, Veronica stroncata a 33 anni a Nocera: mamma di una bimba, aspettava il secondo figlio - a me questa noti… - insomniac39012 : RT @Stefbazzi: Sempre detto che quando sarebbe toccato a loro avrebbero infoltito le fila dei #novax ?? Un medico di famiglia, diversi infe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sempre Coronavirus, oggi in Italia 853 morti: terzo dato più alto di sempre. C’è il primo calo dei ricoveri. I nuovi contagi sono 23.232 con 189mila tamponi Il Sole 24 ORE Ambiente tossicoGli europei continuano a respirare aria insalubre in città

Nonostante siano stati raggiunti piccoli miglioramenti, il ritardo dell’Unione nella riduzione dell’inquinamento atmosferico sta avendo ripercussioni su salute e ambiente, come attesta l’ultimo rappor ...

Coronavirus: La Rete è Live II – episode 22

Il Dpcm d’autunno ha bloccato, di fatto, ogni tipo di evento che prevede pubblico in presenza, anche in strutture deputate, come cinema e teatri, che avevano messo in atto tutte le disposizioni ...

Nonostante siano stati raggiunti piccoli miglioramenti, il ritardo dell’Unione nella riduzione dell’inquinamento atmosferico sta avendo ripercussioni su salute e ambiente, come attesta l’ultimo rappor ...Il Dpcm d’autunno ha bloccato, di fatto, ogni tipo di evento che prevede pubblico in presenza, anche in strutture deputate, come cinema e teatri, che avevano messo in atto tutte le disposizioni ...