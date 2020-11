Coronavirus | ristoranti e coprifuoco a Natale e Capodanno | la decisione del governo

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 28 novembre 2020) Prende forma nel nuovo Dpcm ilai tempi del Covid. Si va verso la chiusura deie Santo Stefano,alle 22 anche a, Regioni blindate. Va comunque detto che le decisioni non sono definitive anche perché le opinioni su alcune delle norme divergono. Ci sarà infatti un ulteriore passaggio con il Cts e con le Regioni. In tutti i casi sembra prevalere la linea del rigore e di chi vuole unin totale sicurezza per limitare i rischi della terza ondata. Pertanto gli spostamenti dovrebbero essere consentiti tra le Regioni solo per i residenti, chiusura di bar ealle 18, orari prolungati per i negozi per evitare assembramenti ma conrigido alle 22, anche nelle vigilie di ...