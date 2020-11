Coronavirus: prosegue trend calo ricoveri in Lombardia, -253 in ospedale (Di sabato 28 novembre 2020) Milano, 28 nov. (Adnkronos) - E' costante il trend in discesa dei ricoveri per Covid19 in Lombardia, mentre i guariti e i dimessi nelle ultime 24 ore salgono di 4.736 unità. In terapia intensiva ci sono sei ricoverati in meno, per un totale di 919 posti letto occupati in tutta la regione. Negli altri reparti Covid, il calo è di 253 posti occupati per un totale di 7.616 pazienti ospedalizzati per il virus ma meno gravi. I morti sono 119 e portano il totale da inizio pandemia a 21.512. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Milano, 28 nov. (Adnkronos) - E' costante ilin discesa deiper Covid19 in, mentre i guariti e i dimessi nelle ultime 24 ore salgono di 4.736 unità. In terapia intensiva ci sono sei ricoverati in meno, per un totale di 919 posti letto occupati in tutta la regione. Negli altri reparti Covid, ilè di 253 posti occupati per un totale di 7.616 pazienti ospedalizzati per il virus ma meno gravi. I morti sono 119 e portano il totale da inizio pandemia a 21.512.

Coronavirus Siracusa, a Priolo Gargallo la prima vittima. Il sindaco: “A oggi 31 positivi, proteggete i vostri figli”

per informazione i cittadini del primo decesso nella località siracusana causato dal Coronavirus e invitare i cittadini alla prevenzione. “I dati resi noti dall’Asp indicano 31 positivi. Invito tutta ...

