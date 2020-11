Coronavirus, oggi nel Lazio 2.070 nuovi casi. Calano i decessi e i ricoveri, ecco il bollettino aggiornato delle Asl (Di sabato 28 novembre 2020) Buone notizie oggi nel Lazio: aumentano i tamponi e Calano i nuovi casi, i decessi e i ricoveri. Su oltre 28.000 tamponi (+4.197 rispetto alla giornata di ieri) nelle ultime 24 ore nel Lazio si registrano 2.070 nuovi casi positivi. Sono 25 i pazienti deceduti e 717 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi scende al 7%. “Il valore RT regionale rimane stabile a 0.8 e la valutazione del rischio scende a moderata. A Roma il valore RT è 0.68 – Latina 0.65 – Frosinone 1.35 – Rieti 0.88 e Viterbo 0.95. Monitorata la situazione di Frosinone anche se trend appare in calo” – commenta l’assessore D’Amato. Leggi anche: Tamponi a Roma: dove farli, drive-in, farmacie. ecco cosa fare, come e i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 28 novembre 2020) Buone notizienel: aumentano i tamponi e, ie i. Su oltre 28.000 tamponi (+4.197 rispetto alla giornata di ieri) nelle ultime 24 ore nelsi registrano 2.070positivi. Sono 25 i pazienti deceduti e 717 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi scende al 7%. “Il valore RT regionale rimane stabile a 0.8 e la valutazione del rischio scende a moderata. A Roma il valore RT è 0.68 – Latina 0.65 – Frosinone 1.35 – Rieti 0.88 e Viterbo 0.95. Monitorata la situazione di Frosinone anche se trend appare in calo” – commenta l’assessore D’Amato. Leggi anche: Tamponi a Roma: dove farli, drive-in, farmacie.cosa fare, come e i ...

