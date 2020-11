Coronavirus. Oggi 2070 nuovi positivi, 25 decessi e 717 guariti (Di sabato 28 novembre 2020) Oggi su oltre 28 mila tamponi nel Lazio (+4.197) si registrano 2.070 casi positivi (-206), 25 i decessi (-44) e +717 i guariti. Il rapporto tra i positivi e i tamponi scende a 7%. aumentano i tamponi e calano i casi, i decessi e i ricoveri. “Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Il valore RT regionale rimane stabile a 0.8 e la valutazione del rischio scende a moderata. A Roma il valore RT è 0.68 – Latina 0.65 – Frosinone 1.35 – Rieti 0.88 e Viterbo 0.95. Monitorata la situazione di Frosinone anche se trend ... Leggi su romadailynews (Di sabato 28 novembre 2020)su oltre 28 mila tamponi nel Lazio (+4.197) si registrano 2.070 casi(-206), 25 i(-44) e +717 i. Il rapporto tra ie i tamponi scende a 7%. aumentano i tamponi e calano i casi, ie i ricoveri. “Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Il valore RT regionale rimane stabile a 0.8 e la valutazione del rischio scende a moderata. A Roma il valore RT è 0.68 – Latina 0.65 – Frosinone 1.35 – Rieti 0.88 e Viterbo 0.95. Monitorata la situazione di Frosinone anche se trend ...

