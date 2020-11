Coronavirus: nuova ordinanza in Sicilia, bar e ristoranti aperti fino alle 18 ma teatri chiusi (Di sabato 28 novembre 2020) Palermo, 28 nov. (Adnkronos) - Una nuova ordinanza, come apprende l'Adnkronos, sarà firmata oggi pomeriggio dal Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. L'ordinanza entrerà in vigore alla mezzanotte e resterà in vigore fino a quando sarà emesso il nuovo Dpcm del Presidente del Consiglio, previsto prima del 3 dicembre. Il provvedimento di cui si sta discutendo in queste ore alla presenza anche dell'assessore alla Sanità Ruggero Razza prevede un 'rafforzamento' alla nuova fascia gialla assegnata alla Sicilia a partire da domani. L'ordinanza prevede la riapertura di bar e ristoranti con la somministrazione al pubblico fino alle 18. Restano chiuse le scuole superiori. Sigilli ancora ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Palermo, 28 nov. (Adnkronos) - Una, come apprende l'Adnkronos, sarà firmata oggi pomeriggio dal Presidente della Regionena, Nello Musumeci. L'entrerà in vigore alla mezzanotte e resterà in vigorea quando sarà emesso il nuovo Dpcm del Presidente del Consiglio, previsto prima del 3 dicembre. Il provvedimento di cui si sta discutendo in queste ore alla presenza anche dell'assessore alla Sanità Ruggero Razza prevede un 'rafforzamento' allafascia gialla assegnata allaa partire da domani. L'prevede la riapertura di bar econ la somministrazione al pubblico18. Restano chiuse le scuole superiori. Sigilli ancora ai ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova Coronavirus: nuova ordinanza in Toscana FirenzeToday L’Inter perde di nuovo Brozovic: “Debolmente positivo al Coronavirus”

Giovedì il centrocampista croato era risultato negativo, ma dopo l’ulteriore tampone è stato escluso dal gruppo squadra: salta il Sassuolo ...

Coronavirus, scatta di nuovo la corsa alla farina e al lievito. I dati: «Boom anche per le tinte per capelli»

È di nuovo corsa alla farina e al lievito di birra in Italia. Complici la paura di nuove chiusure per il coronavirus e l'avvicinarsi ...

