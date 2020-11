Coronavirus, messa di Natale in anticipo? Monsignor Renzo: 'Nulla in contrario' (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo il vescovo di Monreale Michele Pennisi, intervistato da "Repubblica", anche il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea Luigi Renzo afferma oggi ai microfoni della Gazzetta del Sud di non avere 'Nulla in contrario all'eventuale anticipo di due ore della messa della notte di Natale" . Tutto questo al di là delle considerazioni espresse in merito l'altro ieri dal ... Leggi su zoom24 (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo il vescovo di Monreale Michele Pennisi, intervistato da "Repubblica", anche il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea Luigiafferma oggi ai microfoni della Gazzetta del Sud di non avere 'inall'eventualedi due ore delladella notte di" . Tutto questo al di là delle considerazioni espresse in merito l'altro ieri dal ...

MlSHLOU : stavo ascoltando il telegiornale e hanno parlato della messa di natale che l'anticiperanno prima di mezzanotte, ma… - rpalazzolo : Per quelli che 'la Svizzera è messa moooolto maaale' - ferdiava : Anticipare di due ore la #Messa di #Natale? Ecco l'opinione del Vescovo di #Trieste Giampaolo Crepaldi. #covid… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #MESSA della #VIGILIA di #NATALE in #ANTICIPO? Il vescovo di #Monreale, #Michele #Pennisi, è d'accord… - ADUC1 : Coronavirus e anticipare l’orario della messa di Natale. Popolo e istituzioni in rivolta. Perché capirli. 24: un nu… -