Coronavirus: medico di famiglia 69enne muore a Massa. E’ il quinto ucciso dal Covid in Toscana (Di sabato 28 novembre 2020) Prima di Catalano erano morti Marco Pugliese, pediatra di 65 anni di Cascina (Pisa) il 16 novembre; Cesare Landucci, 69 anni, libero professionista all'ospedale di Massa, deceduto il 26 maggio; Giandomenico Iannucci, medico di famiglia di 64 anni, deceduto il 2 aprile a Scarperia; Marco Lera, 68 anni, odontoiatra di Gragnano, in Lucchesia, morto il 20 marzo Leggi su firenzepost (Di sabato 28 novembre 2020) Prima di Catalano erano morti Marco Pugliese, pediatra di 65 anni di Cascina (Pisa) il 16 novembre; Cesare Landucci, 69 anni, libero professionista all'ospedale di, deceduto il 26 maggio; Giandomenico Iannucci,didi 64 anni, deceduto il 2 aprile a Scarperia; Marco Lera, 68 anni, odontoiatra di Gragnano, in Lucchesia, morto il 20 marzo

DPCgov : #20novembre?????????? #Coronavirus: online l'avviso per formare la task force di 200 medici a supporto dei servizi sa… - GoSolar01 : RT @FirenzePost: Coronavirus: medico di famiglia 69enne muore a Massa. E’ il quinto ucciso dal Covid in Toscana - FirenzePost : Coronavirus: medico di famiglia 69enne muore a Massa. E’ il quinto ucciso dal Covid in Toscana - nadiaetc : #Coronavirus, ai medici di Milano l'Ats ha dato mascherine non per uso medico: la denuncia. #Gallera è #Fontana son… - DanyEffe83 : RT @AlfioKrancic: Sarà mica terrorismo? Avete mai visto video-simulazioni di malati terminali di cancro o di infartuati? Covid, me… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus medico Coronavirus, positivi medico e caposala dell’ospedale di Sapri L'Occhio di Salerno Coronavirus, positiva la sorella del sindaco di Formia Paola Villa

FORMIA – Positiva al Covid-19 Valeria Villa, operatrice sanitaria e sorella del sindaco di Formia Paola Villa. A darne notizia è proprio quest’ultima in un post pubblicato su Facebook. “Lo sapevamo ch ...

Covid-19, nel LAZIO diminuiscono i ricoverati. In calo anche i nuovi casi (2.070) e i decessi (25)

Nel Lazio sono 89.262 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 3.352 ricoverati, 55 in meno di ieri, a cui si aggiungono 356 pazienti in terapia intensiva (1 in più di ieri) e 85.554 [...] ...

FORMIA – Positiva al Covid-19 Valeria Villa, operatrice sanitaria e sorella del sindaco di Formia Paola Villa. A darne notizia è proprio quest’ultima in un post pubblicato su Facebook. “Lo sapevamo ch ...Nel Lazio sono 89.262 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 3.352 ricoverati, 55 in meno di ieri, a cui si aggiungono 356 pazienti in terapia intensiva (1 in più di ieri) e 85.554 [...] ...