Coronavirus, Locatelli: Natale e Capodanno saranno diversi, dimentichiamoci le feste | Brusaferro: casi in decrescita ma incidenza alta (Di sabato 28 novembre 2020) Sono già oltre 400mila i decessi in Europa legati al nuovo Coronavirus , secondo un conteggio dall'Afp. L'Europa è la seconda area più colpita al mondo con 400.649 morti in totale (per 17.606.370 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 28 novembre 2020) Sono già oltre 400mila i decessi in Europa legati al nuovo, secondo un conteggio dall'Afp. L'Europa è la seconda area più colpita al mondo con 400.649 morti in totale (per 17.606.370 ...

PicenoTime : Brusaferro: “Sovraccarico ancora alto in alcune regioni”. Locatelli: “Capodanno in piazza? Inimmaginabile”… - CarpaneseSilva1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Locatelli (Css): 'Dimentichiamoci feste di Capodanno in piazza' #francolocatelli - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Locatelli (Css): 'Dimentichiamoci feste di Capodanno in piazza' #francolocatelli - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Locatelli (Css): 'Dimentichiamoci feste di Capodanno in piazza' #francolocatelli - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Locatelli (Css): 'Dimentichiamoci feste di Capodanno in piazza' #francolocatelli… -