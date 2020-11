Coronavirus | Locatelli | “Natale-Capodanno senza feste” Sci rimandato a gennaio

(Di sabato 28 novembre 2020) Redazione “Tutto quello che eravamo abituati a vedere per celebrare la fine dell’anno e l’inizio del successivo e’ incompatibile con la situazione attuale, e’ inimmaginabile avere assembramenti nelle piazze”. Cosi’ Franco, presidente del Consiglio superiore della sanita’. Cts: Natale, sei persone ai cenoni. Dopo il 20ok allo sci se non ci sarà nuovo Impronta Unika.

Roma, 28 novembre 2020 - Forse la seconda ondata del Coronavirus in Italia davvero sta imboccando ... Oggi ha parlato anche Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità invitando ...Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità in conferenza stampa: "Curva in decrescita, ma a Natale niente viaggi né cenoni" ...