Coronavirus, l’infermiera della foto simbolo: “Preoccupatevi di non fare Natale in ospedale”. Critiche social (Di sabato 28 novembre 2020) E’ polemica per il post dell’infermiera della foto simbolo del Coronavirus. Diverse le Critiche sui social. ROMA – Critiche social dopo il post dell’infermiera della foto simbolo durante la prima ondata del Coronavirus. Elena Pagliarini sul suo profilo Facebook ha criticato duramente i dibattiti degli ultimi giorni: “Grande preoccupazione per il pranzo di Natale. Preoccupatevi di non farlo in ospedale o magari di non farli più, i pranzi“. Polemiche social Il post dell’infermiera è diventato subito virale. Diversi i commenti in sostegno della donna, ma non sono mancate le ... Leggi su newsmondo (Di sabato 28 novembre 2020) E’ polemica per il post deldel. Diverse lesui. ROMA –dopo il post deldurante la prima ondata del. Elena Pagliarini sul suo profilo Facebook ha criticato duramente i dibattiti degli ultimi giorni: “Grande preoccupazione per il pranzo di. Preoccupatevi di non farlo in ospedale o magari di non farli più, i pranzi“. PolemicheIl post delè diventato subito virale. Diversi i commenti in sostegnodonna, ma non sono mancate le ...

fanpage : #Covid19, l'infermiera Elena Pagliarini: 'Preoccupatevi di non fare il pranzo di Natale in ospedale' - repubblica : L'infermiera risponde punto su punto al volantino dei negazionisti Covid trovato sull'auto - NewsMondo1 : Coronavirus, l’infermiera della foto simbolo: “Preoccupatevi di non fare Natale in ospedale”. Critiche social… - pborghilivorno : #coronavirus Elena Pagliarini, l'infermiera premiata: «Il pranzo di Natale? Preoccupatevi di non farlo in ospedale» - BrunoMaggi : RT @fanpage: #Covid19, l'infermiera Elena Pagliarini: 'Preoccupatevi di non fare il pranzo di Natale in ospedale' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’infermiera Sci e Covid, la Svizzera apre le piste: «Nessun focolaio, italiani benvenuti» Corriere della Sera