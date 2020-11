Coronavirus Italia, stop ai ristoranti a Natale. Salta il bonus CIG. DIRETTA (Di sabato 28 novembre 2020) Niente tasse anche fuori dalle nuove zone rosse e dall'8 dicembre via al cashback: il Governo cerca di chiudere il quarto decreto Ristori. Sarà prevista un'ampia proroga fiscale per le imprese che nel primo semestre hanno subito una diminuzione del fatturato del 33%. M5s chiede un'altra rottamazione delle cartelle. Salta invece l'ipotesi di un bonus di Natale da 500 euro per i lavoratori in cassa integrazione. Leggi su tg24.sky (Di sabato 28 novembre 2020) Niente tasse anche fuori dalle nuove zone rosse e dall'8 dicembre via al cashback: il Governo cerca di chiudere il quarto decreto Ristori. Sarà prevista un'ampia proroga fiscale per le imprese che nel primo semestre hanno subito una diminuzione del fatturato del 33%. M5s chiede un'altra rottamazione delle cartelle.invece l'ipotesi di undida 500 euro per i lavoratori in cassa integrazione.

