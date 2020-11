Coronavirus Italia, news. Bollettino: 26.323 casi su 225.940 tamponi, 686 morti (Di domenica 29 novembre 2020) Calano ancora terapie intensive (-20, ora 3.762) e ricoveri ordinari (-385, ora 33.299). Tasso di positività all'11,6%. Per il nuovo Dpcm spunta l'ipotesi della riapertura delle scuole dal 7 gennaio. Non solo: ristoranti chiusi il 25-26 dicembre, negozi aperti fino alle 22 e blocco della mobilità tra le Regioni con deroghe per i residenti. Lombardia, Piemonte e Calabria passano in zona arancione, Liguria e Sicilia gialle. Per il Recovery Plan, si va verso una regia con Palazzo Chigi, Mef, Mise e sei manager Leggi su tg24.sky (Di domenica 29 novembre 2020) Calano ancora terapie intensive (-20, ora 3.762) e ricoveri ordinari (-385, ora 33.299). Tasso di positività all'11,6%. Per il nuovo Dpcm spunta l'ipotesi della riapertura delle scuole dal 7 gennaio. Non solo: ristoranti chiusi il 25-26 dicembre, negozi aperti fino alle 22 e blocco della mobilità tra le Regioni con deroghe per i residenti. Lombardia, Piemonte e Calabria passano in zona arancione, Liguria e Sicilia gialle. Per il Recovery Plan, si va verso una regia con Palazzo Chigi, Mef, Mise e sei manager

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 26.323 nuovi casi e altri 686 decessi #coronavirus - Agenzia_Ansa : I tamponi per il #coronavirus eseguiti in Italia nelle ultime 24 ore sono 225.940, secondo i dati del ministero del… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 28 novembre: 26.323 nuovi casi e 686 morti - setteBIT : E siamo messi così - Emergenza24 : [28.11-23:50] #Italia NUMERI COMPLESSIVI CUMULATIVI #epidemia #polmonite da #coronavirus #coronavirusitalia… -