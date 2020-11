Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 novembre: diminuiscono i contagi (Di sabato 28 novembre 2020) I dati aggiornati dei contagi diminuiscono i contagi nonostante ci sia un aumento di tamponi. In 24h 26.323 positivi al Coronavirus su 225.940 test effettuati. Rispettivamente, -2.029 infetti e +3.137 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre non ci sono stati ricoveri con sintomi, anzi vi è stato un calo di -385 persone. Si azzerano anche i numeri in terapia intensiva, -20 da ieri a oggi. Contemporaneamente, scende il numero dei guariti, 24.214 (-11.253 rispetto ai dati del 27 novembre). In 24h sono morte 686 persone a causa del Coronavirus in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 novembre: -64 terapie intensive Nel complesso i casi di ... Leggi su 361magazine (Di sabato 28 novembre 2020) I dati aggiornati deinonostante ci sia un aumento di tamponi. In 24h 26.323 positivi alsu 225.940 test effettuati. Rispettivamente, -2.029 infetti e +3.137 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre non ci sono stati ricoveri con sintomi, anzi vi è stato un calo di -385 persone. Si azzerano anche i numeri in terapia intensiva, -20 da ieri a oggi. Contemporaneamente, scende il numero dei guariti, 24.214 (-11.253 rispetto ai dati del 27). In 24h sono morte 686 persone a causa delin. Leggi anchein, ildel 27: -64 terapie intensive Nel complesso i casi di ...

