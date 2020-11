Coronavirus in Italia, bollettino del 28 novembre: 26.323 nuovi casi su 225.940 tamponi (Di sabato 28 novembre 2020) Sono 26.323 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 28.352), a fronte di 225.940 tamponi giornalieri effettuati (ieri 222.803), con la percentuale di positivi all'11,6% (ieri 12,7%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 28 novembre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 686 in un giorno, mentre le terapie intensive scendono ancora a 3.762 (-20). Leggi su tg24.sky (Di sabato 28 novembre 2020) Sono 26.323 icontagi di Covid-19 in(ieri 28.352), a fronte di 225.940giornalieri effettuati (ieri 222.803), con la percentuale di positivi all'11,6% (ieri 12,7%). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 28sulla situazionein(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 686 in un giorno, mentre le terapie intensive scendono ancora a 3.762 (-20).

Agenzia_Ansa : Epidemia rallenta, Rt a 1.08 ma ancora 827 morti ieri in Italia #Coronavirus #ANSA - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 28 novembre: 26.323 nuovi casi e 686 morti - Corriere : In Italia 26.323 nuovi casi e 686 morti nell’ultimo giorno Bollettino - Emergenza24 : [28.11-17:25] #Italia ANDAMENTO DECESSI GIORNALIERI #coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 #COVID19italia - Infor… - vitobusto : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia 26.323 nuovi casi e altri 686 decessi #coronavirus -