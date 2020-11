Coronavirus | in Campania 2 729 nuovi casi e 49 morti

(Di sabato 28 novembre 2020) Sono 2.729 idiemersi nelle ultime 24 ore indall’analisi di 22.007 tamponi. Dei 2.729positivi, 268 sono sintomatici e 2.461 sono asintomatici. La percentuale di tamponi risultati positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 12,4%. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale a 151.671, mentre sono 1.552.810 i tamponi complessivamente esaminati. Sono 49 i decessi legati alinseriti nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione, dove viene però specificato che si tratta di 34 deceduti nelle ultime 48 ore e 15 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei deceduti dall’inizio dell’emergenzaè 1.595. Sono 2.279 iguariti: il totale dei guariti ...

Da Napoli alle isole, da Salerno a Pompei, l'indice è puntato contro il Governo: "Sin qui poca attenzione: gli alberghi potrebbero non ...Sono 2.729 i nuovi contagiati e 49 i decessi per cause legate al Covid-19 nelle ultime 24 ore. A riportarlo è il bollettino divulgato ...