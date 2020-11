Coronavirus, il viaggio da Milano alle piste da sci svizzere: nessun posto di blocco o controlli – Il video (Di sabato 28 novembre 2020) La questione della stagione sciistica continua a occupare gran parte del dibattito sulle misure restrittive anti Covid che interesseranno le prossime settimane. Il periodo natalizio è alle porte, e mentre in Italia ci si prepara alla rinuncia di settimane bianche e affini, Svizzera e Austria hanno già annunciato che le porte delle stazioni sciistiche rimarranno aperte per tutto dicembre, anche per gli italiani. All’invito allettante ha risposto anche la giornalista dell’Agi, Annalisa Cretella, che, partita da Milano, si è diretta verso le piste da sci appena oltre confine della gettonata località svizzera di Zermatt. Come il video dimostra, eludere i controlli non si è rivelato affatto difficile. Leggi anche: Il punto dell’Iss, Brusaferro: «Con indice Rt ... Leggi su open.online (Di sabato 28 novembre 2020) La questione della stagione sciistica continua a occupare gran parte del dibattito sulle misure restrittive anti Covid che interesseranno le prossime settimane. Il periodo natalizio èporte, e mentre in Italia ci si prepara alla rinuncia di settimane bianche e affini, Svizzera e Austria hanno già annunciato che le porte delle stazioni sciistiche rimarranno aperte per tutto dicembre, anche per gli italiani. All’invitottante ha risanche la giornalista dell’Agi, Annalisa Cretella, che, partita da, si è diretta verso leda sci appena oltre confine della gettonata località svizzera di Zermatt. Come ildimostra, eludere inon si è rivelato affatto difficile. Leggi anche: Il punto dell’Iss, Brusaferro: «Con indice Rt ...

wam_the : Coronavirus mondo. USA, vaccini in viaggio verso l’Europa - romi_andrio : RT @Open_gol: Il viaggio in macchina da Milano verso le piste da sci di Zermatt, passando per il Piemonte - Notiziedi_it : Coronavirus, il viaggio da Milano alle piste da sci svizzere: nessun posto di blocco o controlli – Il video - Open_gol : Il viaggio in macchina da Milano verso le piste da sci di Zermatt, passando per il Piemonte - L_Moretti_Foto : RT @ful_magazine: Come stanno andando le cose con il #Covid nel #mondo? ?? Ve lo raccontiamo con un #viaggio fotografico in tante grandi #c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus viaggio Coronavirus, viaggio nel laboratorio di Sassari: mille tamponi al giorno e poco personale La Nuova Sardegna Covid19 Sicilia, 1189 nuovi positivi, 43 morti e 347 guariti, 414 casi a Palermo e 315 a Catania

Con i nuovi casi salgono a 39.882 gli attuali positivi con un incremento di 799. I guariti sono 347. Sul fronte della distribuzione fra province in testa c’è Palermo con 414 casi seguita da Catania co ...

Coronavirus mondo. USA, vaccini in viaggio verso l’Europa

Il vaccino Pfizer contro il coronavirus non è stato ancora definitivamente approvato dalle agenzie, ma intanto già è in viaggio da ieri verso l'Europa. La Spagna ha presentato il piano economico per i ...

Con i nuovi casi salgono a 39.882 gli attuali positivi con un incremento di 799. I guariti sono 347. Sul fronte della distribuzione fra province in testa c’è Palermo con 414 casi seguita da Catania co ...Il vaccino Pfizer contro il coronavirus non è stato ancora definitivamente approvato dalle agenzie, ma intanto già è in viaggio da ieri verso l'Europa. La Spagna ha presentato il piano economico per i ...