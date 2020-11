Coronavirus, i medici a De Luca: Basta illazioni, la pazienza è finita (Di sabato 28 novembre 2020) “Restiamo attoniti, stupiti dalle dichiarazioni di chi dovrebbe tutelare i medici e gli operatori sanitari che identificano, seppur in minima parte, la classe medica come ‘farabutta’”. Lo scrivono i sindacati Anaao Assomed, Aaroi Emaac, Cimo, Cgil Fp medici e Dirigenti sanitari, Federazione Cisl medici, Uil Fpl medici, Fvm, Fassid, Fesmed e Anpo Ascoti Fials medici in una nota congiunta rivolta al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ieri, nel corso di una diretta Facebook, ha parlato di “una piccola percentuale di farabutti che cerca di non fare il proprio dovere” parlando del personale medico. “Quei ‘farabutti’ – aggiungono i sindacati – reggono da anni un sistema sanitario regionale alla canna del gas a causa di ‘veri farabutti’ che hanno violentato, distrutto, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 28 novembre 2020) “Restiamo attoniti, stupiti dalle dichiarazioni di chi dovrebbe tutelare ie gli operatori sanitari che identificano, seppur in minima parte, la classe medica come ‘farabutta’”. Lo scrivono i sindacati Anaao Assomed, Aaroi Emaac, Cimo, Cgil Fpe Dirigenti sanitari, Federazione Cisl, Uil Fpl, Fvm, Fassid, Fesmed e Anpo Ascoti Fialsin una nota congiunta rivolta al presidente della Regione Campania Vincenzo Deche ieri, nel corso di una diretta Facebook, ha parlato di “una piccola percentuale di farabutti che cerca di non fare il proprio dovere” parlando del personale medico. “Quei ‘farabutti’ – aggiungono i sindacati – reggono da anni un sistema sanitario regionale alla canna del gas a causa di ‘veri farabutti’ che hanno violentato, distrutto, ...

