Coronavirus, i dati sono meglio della Lombardia ma la Campania resta zona rossa (Di domenica 29 novembre 2020) La Lombardia, dal 1 novembre in zona rossa, dopo tre settimane di lockdown è tornata, oggi, in area arancione. La Campania, che nella zona di massima restrizione ci è arrivata l?8... Leggi su ilmattino (Di domenica 29 novembre 2020) La, dal 1 novembre in, dopo tre settimane di lockdown è tornata, oggi, in area arancione. La, che nelladi massima restrizione ci è arrivata l?8...

