Coronavirus, già oltre 400mila decessi in Europa (Di sabato 28 novembre 2020) Sono già oltre 400mila i decessi in Europa dovuti al nuovo Coronavirus, secondo un conteggio dall'Afp sulle segnalazioni fornite dalle autorità sanitarie. L'Europa è la seconda area più colpita al ...

