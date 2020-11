Coronavirus: è morta Veronica, 33enne al quarto mese di gravidanza (Di sabato 28 novembre 2020) Veronica Stile era una giovane donna, avvocatessa, moglie e madre, in attesa del secondo figlio. Il Coronavirus, però, le ha tolto la vita. Aveva soltanto 33 anni. La tragica e prematura scomparsa di Veronica Stile A Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, è calato il silenzio. Gli abitanti del comune campano sono sconvolti per la tragica e prematura scomparsa di Veronica Stile. Quest’ultima era una donna di appena 33 anni, un’avvocatessa, una moglie ed una mamma. Veronica Stile lascia la propria figlia, una bambina di 3 anni, ed il proprio marito, Rosario Stanzione, imprenditore ed ex calciatore di Napoli e Nocerina. Era stata ricoverata per delle complicazioni legate al Coronavirus La donna si trovava da diversi giorni in un ospedale di Napoli; infatti, aveva contratto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 28 novembre 2020)Stile era una giovane donna, avvocatessa, moglie e madre, in attesa del secondo figlio. Il, però, le ha tolto la vita. Aveva soltanto 33 anni. La tragica e prematura scomparsa diStile A Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, è calato il silenzio. Gli abitanti del comune campano sono sconvolti per la tragica e prematura scomparsa diStile. Quest’ultima era una donna di appena 33 anni, un’avvocatessa, una moglie ed una mamma.Stile lascia la propria figlia, una bambina di 3 anni, ed il proprio marito, Rosario Stanzione, imprenditore ed ex calciatore di Napoli e Nocerina. Era stata ricoverata per delle complicazioni legate alLa donna si trovava da diversi giorni in un ospedale di Napoli; infatti, aveva contratto ...

