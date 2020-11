Coronavirus, crollano i voti a scuola negli Usa dopo una primavera di lezioni a distanza. L’Ungheria di Orban apre anche al vaccino russo (Di sabato 28 novembre 2020) Usa EPA/ETIENNE LAURENT Una classe semivuota della St. Joseph Catholic School a La Puente, Los AngelseDiversi distretti scolastici negli Stati Uniti hanno segnalato un netto calo dei voti soprattutto nelle scuole che sono tornate ad applicare politiche di valutazione degli studenti ai livelli precedenti la pandemia di Coronavirus. Come riporta il New York Times, le prime pagelle autunnali hanno dimostrato come in diversi distretti scolastici molti studenti stiano fallendo i test in lettere e matematica, con cali importanti rispetto agli anni precedenti. «Abbiamo a che fare con una perdita di apprendimento senza precedenti – ha detto il sovrintendente scolastico di San Antonio, in Texas, Brian Wood – Ci vorranno anni per mitigare» gli effetti della didattica a distanza, alla quale hanno fatto ricorso quasi tutte le ... Leggi su open.online (Di sabato 28 novembre 2020) Usa EPA/ETIENNE LAURENT Una classe semivuota della St. Joseph Catholic School a La Puente, Los AngelseDiversi distretti scolasticiStati Uniti hanno segnalato un netto calo deisoprattutto nelle scuole che sono tornate ad applicare politiche di valutazione degli studenti ai livelli precedenti la pandemia di. Come riporta il New York Times, le prime pagelle autunnali hanno dimostrato come in diversi distretti scolastici molti studenti stiano fallendo i test in lettere e matematica, con cali importanti rispetto agli anni precedenti. «Abbiamo a che fare con una perdita di apprendimento senza precedenti – ha detto il sovrintendente scolastico di San Antonio, in Texas, Brian Wood – Ci vorranno anni per mitigare» gli effetti della didattica a, alla quale hanno fatto ricorso quasi tutte le ...

Il direttore della Svimez affronta i temi del ritardo strutturale che paga il territorio, delle debolezze del sistema produttivo locale e analizza gli effetti della pandemia su un’economia già fragile ...

Fatturato in calo del 30% ma dallo Stato ho avuto soltanto 1.200 euro...

I contributi sono certamente importanti, ma chi ha un’attività pensa e vuole soprattutto svolgere la propria professione. «Le 600 euro non le vogliamo, vogliamo lavorare. Non siamo noi gli untori del ...

