Coronavirus, calano i ricoveri in terapia intensiva: il bollettino (Di sabato 28 novembre 2020) Mentre gli occhi sono tuti puntati sul governo e sul nuovo decreto che deciderà le sorti delle festività natalizie, sulle quali già sono trapelate le prime indiscrezioni, c'è una buona notizia. Nel bollettino del 28 novembre si registra il primo calo dei ricoveri in terapia intensiva, un piccolo passo verso l'uscita dalla situazione emergenziale dettata dalla seconda ondata. Il bollettino del 28 novembre Continua la discesa della curva dei contagi del Coronavirus, numeri che portano con sé i risultati sperati e attesi. Sono 26.323 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, su 225.940 tamponi. Il nuovo dato positivo è il calo dei ricoveri in ospedale ma, soprattutto, in terapia intensiva che conta 20 perone in meno; sono ...

Continuano a diminuire i pazienti contagiati dal Covid ricoverati al San Matteo. Nelle ultime 24 ore sono stati 4 i nuovi ricoveri, il giorno precedente erano stati 6. Di contro aumentano, seppur legg ...

26.323 nuovi casi e 686 morti. Il tasso di positività scende all'11,7%

I tamponi per il coronavirus eseguiti in Italia nelle ultime 24 ore sono 225.940, secondo i dati del ministero della Sanità. Il tasso di positività è quasi dell’11,7%, in calo dell’1,1% circa rispetto ...

