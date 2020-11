Coronavirus, Brusaferro: "Curva in decrescita, ma a Natale niente viaggi né cenoni" (Di sabato 28 novembre 2020) Il monitoraggio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità: iniziata la flessione della Curva dei contagi. Anche quella dei ricoveri va verso l'appiattimento. Si riduce il rischio di saturazione delle terapie intensive. "Ma saranno feste diverse. Evitiamo... Leggi su repubblica (Di sabato 28 novembre 2020) Il monitoraggio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità: iniziata la flessione delladei contagi. Anche quella dei ricoveri va verso l'appiattimento. Si riduce il rischio di saturazione delle terapie intensive. "Ma saranno feste diverse. Evitiamo...

EmilioBerettaF1 : Coronavirus, Brusaferro: 'Curva in decrescita, ma a Natale niente viaggi né cenoni' - occhio_notizie : 'Bisogna continuare a ridurre drasticamente le interazioni fisiche e le occasioni di aggregazione' - PicenoTime : Brusaferro: “Sovraccarico ancora alto in alcune regioni”. Locatelli: “Capodanno in piazza? Inimmaginabile”… - RaiNews : I dati dell'epidemia migliorano, 'ma non dobbiamo assolutamente rallentare le misure e rilassarci. Il sovraccarico… - marrone_tommaso : Coronavirus, Brusaferro: “No ad assembramenti a Natale e Capodanno” Chist so sciem: Hanno scambiato il #Natale Co… -