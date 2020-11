Coronavirus, bollettino del 28 novembre: cala la curva dei contagi in Sicilia, meno casi anche nel resto d'Italia (Di sabato 28 novembre 2020) cala la curva dei contagi in Sicilia: sono 1.189 i nuovi casi di Coronavirus sull'isola su 8777 tamponi effettuati. Un tasso di positività che si attesta al 13,5% (ieri era al 14,7%). I decessi sono 43,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 28 novembre 2020)ladeiin: sono 1.189 i nuovidisull'isola su 8777 tamponi effettuati. Un tasso di positività che si attesta al 13,5% (ieri era al 14,7%). I decessi sono 43,...

