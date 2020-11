Coronavirus, aggiornamento 28 novembre, 49 decessi e 2.729 nuovi casi (2.461 asintomatici) nelle ultime 24 ore. (Di sabato 28 novembre 2020) Sono 2.729 i positivi in Campania nelle ultime 24 ore (di cui 2.461 asintomatici e 269 sintomatici) su 22.007 tamponi con una percentuale positivi-test del 12,40 per cento (ieri era del 13,1%). ... Leggi su gazzettadisalerno (Di sabato 28 novembre 2020) Sono 2.729 i positivi in Campania24 ore (di cui 2.461e 269 sintomatici) su 22.007 tamponi con una percentuale positivi-test del 12,40 per cento (ieri era del 13,1%). ...

