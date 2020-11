(Di sabato 28 novembre 2020) La Spezia, l'attrice Marianna De Micheli di Centovetrine: 'Temo di avere il' 26 novembre 2020 Covid, laal governo: 'Scuole riaperte non prima del 7 gennaio' 27 novembre 2020 Covid,...

BabboleoNews : #Coronavirus: 454 i nuovi casi in #Liguria nelle ultime 24 ore, a fronte di 4740 tamponi effettuati. Scende il tas… - marcolorenzop : Coronavirus, 454 nuovi positivi e 25 vittime in Liguria - PasqualeCacace5 : RT @LMtredici: #coronavirus #liguria 28/11 Diagnosi 454 (Ieri 606) Decessi 25 Guariti 715 Ti +8 ricoveri -51 Tamponi 4740 9.58%pos (Ieri… - telecitynews24 : ??CORONAVIRUS LIGURIA: 454 NUOVI CASI, 25 I DECESSI?? I dati aggiornati?? #coronavirus #liguria #telecitynews24… - LMtredici : #coronavirus #liguria 28/11 Diagnosi 454 (Ieri 606) Decessi 25 Guariti 715 Ti +8 ricoveri -51 Tamponi 4740 9.58%p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 454

Genova – Sono 454 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, a fronte di 4.740 tamponi effettuati (dato fornito dalla Regione Liguria) e 1.496 persone testate ( ...LIGURIA – Sono 51.011 i casi positivi al Covid-19 in regione dall’inizio dell’emergenza ad oggi, sabato 28 novembre, in cui si registrano 454 nuovi casi di positività.