Corona tuonava | “Stefano De Martino chiama i paparazzi” | e spunta la nuova foto con Mariacarla Boscono

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 28 novembre 2020) Stefano Depizzicatomente dagli amici del gossip. Questa volta è il settimanale Vero che lo piazza in copertina ancora una volta al fianco della modella, ex fidanzata di Ghali che adesso si vede sempre più spesso accanto allo showman con la faccia da scugnizzo. Stefano Depaparazzato di nuovo con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.