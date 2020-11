Corno d’Africa, il dilemma Usa sulla lotta agli jihadisti di Shabab (Di sabato 28 novembre 2020) L’uccisione del balck-op Cia in Somalia, per circostanze non chiare (forse in missione, forse in un agguato), arriva mentre l’amministrazione Trump sta spingendo per il ritiro del contingente statunitense dal territorio del Paese africano, e riattiva anche un canale laterale: l’estensione al Kenya – all’opposto del ritiro – dei bombardamenti contro il gruppo jihadista Shabab (la ragione principale della presenza americana in Somalia). La questione è dibattuta da mesi, almeno da quando – a gennaio – la milizia qaedista operante soprattutto nella Somalia meridionale ha oltrepassato il confine (non era la prima volta) nella zona di Manda, attaccando una base keniota in cui si trovano anche statunitensi. Nell’attentato sono morti tre americani, due contractor e un soldato, e da quel momento il Pentagono e l’intelligence hanno iniziato a spingere perché si ampliasse il ... Leggi su formiche (Di sabato 28 novembre 2020) L’uccisione del balck-op Cia in Somalia, per circostanze non chiare (forse in missione, forse in un agguato), arriva mentre l’amministrazione Trump sta spingendo per il ritiro del contingente statunitense dal territorio del Paese africano, e riattiva anche un canale laterale: l’estensione al Kenya – all’opposto del ritiro – dei bombardamenti contro il gruppo jihadista(la ragione principale della presenza americana in Somalia). La questione è dibattuta da mesi, almeno da quando – a gennaio – la milizia qaedista operante soprattutto nella Somalia meridionale ha oltrepassato il confine (non era la prima volta) nella zona di Manda, attaccando una base keniota in cui si trovano anche statunitensi. Nell’attentato sono morti tre americani, due contractor e un soldato, e da quel momento il Pentagono e l’intelligence hanno iniziato a spingere perché si ampliasse il ...

