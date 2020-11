Controlli fiscali: ripresa da giugno, ecco chi rischia sanzioni (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo il blocco imposto dal Decreto Cura Italia fino al 31 maggio, dal primo di giugno ricominciano i Controlli fiscali. Cosa succederà alla ripresa degli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate? Controlli fiscali: si riprede dal primo giugno Una norma contenuta nel Decreto Cura Italia ha bloccato i Controlli fiscali fino al 31 maggio 2020. Gli accertamenti, quindi, riprenderanno a partire dal primo giugno 2020: si divideranno in due fasi, nella prima, che durerà fino al 2020, l’Agenzia delle Entrate procederà ad esaminare le posizioni dei contribuenti ed emetterà gli atti, nel corso della seconda, che inizierà invece nel 2021, avverrà la notifica degli atti stessi. Ciò per evitare l’invio di ben 8 ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo il blocco imposto dal Decreto Cura Italia fino al 31 maggio, dal primo diricominciano i. Cosa succederà alladegli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate?: si riprede dal primoUna norma contenuta nel Decreto Cura Italia ha bloccato ifino al 31 maggio 2020. Gli accertamenti, quindi, riprenderanno a partire dal primo2020: si divideranno in due fasi, nella prima, che durerà fino al 2020, l’Agenzia delle Entrate procederà ad esaminare le posizioni dei contribuenti ed emetterà gli atti, nel corso della seconda, che inizierà invece nel 2021, avverrà la notifica degli atti stessi. Ciò per evitare l’invio di ben 8 ...

kkvignarca : Gente che considera un 'privilegio' il ricevere uno stipendio ed evoca addirittura il carcere per l'esercizio di un… - infoiteconomia : Affitti brevi, al via i controlli fiscali da Agenzia delle Entrate e comuni: le novità dal MEF - infoiteconomia : Controlli fiscali sugli affitti brevi e tassa di soggiorno: dal 2021 i dati all'Agenzia delle Entrate - qui_finanza : Redditometro si applica solo dal 2009. La sentenza Precisato il campo di applicazione del vecchio e del nuovo Reddi… - cisanello : @GiovanniPaglia Io non sono d'accordo, io credo che la strada giusta sia perseguitare senza pietà gli evasori fisca… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli fiscali Affitti brevi, al via i controlli fiscali da Agenzia delle Entrate e comuni: le novità dal MEF Informazione Fiscale Tassazione e donazioni, controlli su legalità

Tassazione e donazioni benefiche, i governi devono aumentare i controlli per garantire che le attività no-profit siano in linea con ...

Superbonus 110% e detrazioni fiscali: entro quando l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate?

Entro quando decade il potere di accertamento dell'Agenzia delle Entrate sulle detrazioni fiscali del 110% c.d. superbonus previste dal Decreto Rilancio ...

Tassazione e donazioni benefiche, i governi devono aumentare i controlli per garantire che le attività no-profit siano in linea con ...Entro quando decade il potere di accertamento dell'Agenzia delle Entrate sulle detrazioni fiscali del 110% c.d. superbonus previste dal Decreto Rilancio ...