Conte scende, Di Maio sale. Le nuove pagelle di Bettini (Di sabato 28 novembre 2020) Guai a chiamarlo rimpasto. "Ripartenza", s'il vous plait. Goffredo Bettini la pensa così, ma la sostanza non cambia granché. Dopo un breve break autunnale, ecco tornare in trincea il primo padrino del governo rossogiallo a difendere chi, in questo momento, è più nel mirino: il premier Giuseppe Conte. Lui è intoccabile, ribadisce mattina e sera il padre nobile del Pd. Di più: "Senza di lui non ci sarebbe stata la salvezza dell'Italia", sentenzia intervistato da Sky Tg24. Il tempismo lascia pochi dubbi. Bettini è stato il primo a benedire la mossa di Silvio Berlusconi, che contro tutti i pronostici ha trascinato l'intero centrodestra, con buona pace dei mugugni di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, a votare lo scostamento di bilancio, all'unisono. Sui giornali già si parla della nuova ditta "B&B". Quello "scostamento di maggioranza" ha ...

