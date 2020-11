Conte: “Contro l’Inter c’è un accanimento che rende difficile la vita ai calciatori” (Di sabato 28 novembre 2020) Nel post partita di Sassuolo-Inter, ai microfoni di Sky ha parlato il tecnico nerazzurro, Antonio Conte. Quanto è importante questa vittoria? “Cerchiamo sempre di dare il meglio, a volte ci riusciamo altre no. Diamo sempre il 100%, l’importante è che si esca dal campo sempre con la maglia sudata”. Ha cambiato qualcosa nella testa dei giocatori? “Non è cambiato assolutamente niente”. La sensazione è stata che la squadra copriva in maniera più ordinata. “Abbiamo preparato la partita in una determinata maniera, rispettando l’avversario e le sue caratteristiche. Alla fine c’è stata una bella vittoria”. E’ stata la prestazione migliore della stagione. “Non sono d’accordo. E’ il risultato che è buono e il migliore della stagione, ma abbiamo fatto sicuramente meglio altre volte. Se parliamo di furore magari mi trovi d’accordo, ma non se parliamo di qualità calcistica. Bisogna ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 novembre 2020) Nel post partita di Sassuolo-Inter, ai microfoni di Sky ha parlato il tecnico nerazzurro, Antonio. Quanto è importante questa vittoria? “Cerchiamo sempre di dare il meglio, a volte ci riusciamo altre no. Diamo sempre il 100%, l’importante è che si esca dal campo sempre con la maglia sudata”. Ha cambiato qualcosa nella testa dei giocatori? “Non è cambiato assolutamente niente”. La sensazione è stata che la squadra copriva in maniera più ordinata. “Abbiamo preparato la partita in una determinata maniera, rispettando l’avversario e le sue caratteristiche. Alla fine c’è stata una bella vittoria”. E’ stata la prestazione migliore della stagione. “Non sono d’accordo. E’ il risultato che è buono e il migliore della stagione, ma abbiamo fatto sicuramente meglio altre volte. Se parliamo di furore magari mi trovi d’accordo, ma non se parliamo di qualità calcistica. Bisogna ...

