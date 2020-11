“Con lui non ho mai ricucito”. Alfonso Signorini, esce fuori solo ora: perché il super vip non lo ha mai perdonato (Di sabato 28 novembre 2020) Alfonso Signorini, la confessione mai fatta prima. Per il Grande Fratello Vip l’avventura proseguirà fino al mese di febbraio. Il padrone di casa non può che dimostrarsi entusiasta per la decisione presa. Un momento delicato per l’emergenza sanitaria ancora in corso che il programma potrebbe, a detta del conduttore, portare una ventata di ottimismo. Poi però la confessione. Durante un’intervista rilasciata per La Stampa, il noto e apprezzato Alfonso Signorini si è lasciato andare ad alcune rivelazioni. Non solo in merito al programma che lo vede alla guida del timone. Alfonso Signorini si dice felice di proseguire la sua avventura al Grande Fratello Vip: “Fare due appuntamenti alla settimana con questi risultati, dopo 20 anni di vita di un programma, è veramente tanto. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 28 novembre 2020), la confessione mai fatta prima. Per il Grande Fratello Vip l’avventura proseguirà fino al mese di febbraio. Il padrone di casa non può che dimostrarsi entusiasta per la decisione presa. Un momento delicato per l’emergenza sanitaria ancora in corso che il programma potrebbe, a detta del conduttore, portare una ventata di ottimismo. Poi però la confessione. Durante un’intervista rilasciata per La Stampa, il noto e apprezzatosi è lasciato andare ad alcune rivelazioni. Nonin merito al programma che lo vede alla guida del timone.si dice felice di proseguire la sua avventura al Grande Fratello Vip: “Fare due appuntamenti alla settimana con questi risultati, dopo 20 anni di vita di un programma, è veramente tanto. ...

