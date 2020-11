Con Brexit siamo di nuovo fermi (Di sabato 28 novembre 2020) Il futuro accordo commerciale fra Regno Unito e Unione Europea dovrebbe entrare in vigore tra un mese, ma negli ultimi mesi non ci sono stati progressi per un'intesa Leggi su ilpost (Di sabato 28 novembre 2020) Il futuro accordo commerciale fra Regno Unito e Unione Europea dovrebbe entrare in vigore tra un mese, ma negli ultimi mesi non ci sono stati progressi per un'intesa

ItalyinUK : EU Settlement Scheme: sessione informativa lunedì 30 novembre alle 18.00????. Incontro online (con domanda & risposta… - GiuseppeConteIT : Ottimo scambio di vedute oggi con @vonderleyen su #GlobalHealthSummit in collegamento con il G20, coordinamento eur… - marcusoloc : @M49liberorso Probabilmente i Paesi Bassi (Den Haag e hinterland): non è certo perfetto, ma è un buon compromesso d… - ilpost : RT @konrad_ilpost: Indovinate? Con Brexit siamo di nuovo fermi. Eppure per trovare un accordo manca pochissimo. - giulio_galli : RT @ilpost: Con Brexit siamo di nuovo fermi -