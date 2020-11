Com'è stato far festa nello Studio 2054 di Dua Lipa (Di sabato 28 novembre 2020) Gli eventi digital possono far parte del futuro della musica anche dopo i vari lockdwon? Secondo noi sì, possono esser un buon investimento. E Studio 204 di Dua Lipa, che arriva dopo iniziative simili che hanno coinvolto da Billie Eilish ai Negramaro, ne è un po' una conferma. La piattaforma LIVENow, che ha diffuso l'evento in contemporanea mondiale, presto ospiterà in diretta anche il primo show dei Gorillaz dal 2018. Sinceramente non vediamo l'ora di vederlo. A posteriori, suggeriamo di fare di questa nuova possibile dimensione live una tappa zero a prezzo democratico, un bis della prova generale dei tour che titilli i fan e gli indecisi. I biglietti dei live costano e documentari e film musicali (spesso dedicati proprio ai tour) tendono al sold out al cinema: i live digitali con ingresso su registrazione aprirebbero le porte a un pubblico che non ... Leggi su gqitalia (Di sabato 28 novembre 2020) Gli eventi digital possono far parte del futuro della musica anche dopo i vari lockdwon? Secondo noi sì, possono esser un buon investimento. E204 di Dua, che arriva dopo iniziative simili che hanno coinvolto da Billie Eilish ai Negramaro, ne è un po' una conferma. La piattaforma LIVENow, che ha diffuso l'evento in contemporanea mondiale, presto ospiterà in diretta anche il primo show dei Gorillaz dal 2018. Sinceramente non vediamo l'ora di vederlo. A posteriori, suggeriamo di fare di questa nuova possibile dimensione live una tappa zero a prezzo democratico, un bis della prova generale dei tour che titilli i fan e gli indecisi. I biglietti dei live costano e documentari e film musicali (spesso dedicati proprio ai tour) tendono al sold out al cinema: i live digitali con ingresso su registrazione aprirebbero le porte a un pubblico che non ...

virginiaraggi : Il giardino Umberto Improta, nella zona di Porta Metronia, era chiuso dal 2015 per consentire i lavori della metro… - AlfonsoBonafede : La nomina del Prefetto Guido Longo, un uomo che da sempre si è battuto per la legalità e contro la criminalità orga… - emergenzavvf : Bagnato e impaurito ma salvo grazie ai #vigilidelfuoco. Caduto in una vasca della centrale elettrica a #Cesena, un… - twieee80211 : RT @lercionotizie: #ultimora “Volevo lavorare in smart working”, arrestato stampatore della Zecca dello Stato - iostoconGiorgia : RT @GiorgiaMeloni: L’obiettivo della maggioranza, per coprire una loro drammatica debolezza, è stato sempre e solo dividere il centrodestra… -

Ultime Notizie dalla rete : Com stato «È stato il virus ad uccidere quegli anziani, senza sarebbero a casa coi loro familiari» Il Tirreno Somma Vesuviana, Nocerino (Siamo Sommesi): “Dichiarazioni fuorvianti sul reclutamento dei vigili!”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del movimento politico “Siamo Sommesi”. Il gruppo politico Siamo Sommesi vuole rispondere alle dichiarazioni del consigliere Pasquale Piccolo, rilasciate in ...

Postamat “impazzito” eroga soldi in più a Sciacca

SCIACCA – Sarebbero almeno una dozzina i correntisti di Poste Italiane di Sciacca (Agrigento) che, allo sportello Postamat “impazzito dell’ufficio in contrada Perriera, a causa di un ...

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del movimento politico “Siamo Sommesi”. Il gruppo politico Siamo Sommesi vuole rispondere alle dichiarazioni del consigliere Pasquale Piccolo, rilasciate in ...SCIACCA – Sarebbero almeno una dozzina i correntisti di Poste Italiane di Sciacca (Agrigento) che, allo sportello Postamat “impazzito dell’ufficio in contrada Perriera, a causa di un ...