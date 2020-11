Com' è la PS5? analisi e guida della nuova Playstation

Leggi su navigaweb

(Di sabato 28 novembre 2020) Laconsole di Sony, la5, è stata lanciata ufficialmente in Italia a partire dal 19 novembre e, come ogni novità tecnologica che travalica i confini d'età e di fasce sociali, è diventata in pochissimo tempo introvabile (almeno per il periodo iniziale). In attesa che la disponibilità diventi maggiore per soddisfare l'enorme domanda, vogliamo venire incontro agli utenti che giocano occasionalmente e che stanno facendo un pensierino alla, così da scegliere se vale la pena mettersi in coda per laconsole, se è preferibile puntare sulla concorrenza o se conviene ancora puntare sulle console più facili da trovare al momento (come la PS4). In questavi mostreremo le caratteristiche uniche, ossia quelle caratteristiche (hardware o ...