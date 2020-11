Colletta alimentare 2020 | gift card al posto della spesa per donare senza rischi Covid

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 28 novembre 2020)da due, cinque o dieci euro da acquistare alle casse dei supermercati italiani per fare un regalo a chi non ha la possibilità di fare la. Funziona così quest’anno la Giornata Nazionale, che andrà avanti fino all’8 dicembre. Al termine, il valore complessivo di tutte lesarà convertito in prodotti alimentari non deperibili come pelati, legumi, alimenti per l’infanzia, olio, pesce e carne in scatola e altri prodotti utili. Tutto sarà consegnato alle sedi regionali del Bancoe distribuito, con le consuete modalità, alle circa 8mila strutture caritative convenzionate che sostengono oltre 2.100.000 persone.