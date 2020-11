Collegi elettorali, via libera del governo alla riforma dopo il taglio dei parlamentari. Ecco come cambiano: la simulazione (Di sabato 28 novembre 2020) L’Italia avrà presto una nuova geografia politica. dopo la vittoria del Sì al referendum sul taglio dei parlamentari, si è subito messo moto l’iter per rivedere i Collegi elettorali. La riforma è stata interamente elaborata da una commissione tecnica – composta da dieci esperti in materia e presieduta dal presidente dell’Istat – per garantire “la massima neutralità” e approvata senza modifiche dall’esecutivo nel consiglio dei ministri del 25 novembre. Il testo ora è stato trasmesso alle Camere in modo tale che le Commissioni competenti possano fornire il proprio parere prima del via libera finale. La nuova mappa dei Collegi si basa ovviamente sulla legge elettorale attualmente in vigore, cioè il Rosatellum, e il ministro per i rapporti con il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) L’Italia avrà presto una nuova geografia politica.la vittoria del Sì al referendum suldei, si è subito messo moto l’iter per rivedere i. Laè stata interamente elaborata da una commissione tecnica – composta da dieci esperti in materia e presieduta dal presidente dell’Istat – per garantire “la massima neutralità” e approvata senza modifiche dall’esecutivo nel consiglio dei ministri del 25 novembre. Il testo ora è stato trasmesso alle Camere in modo tale che le Commissioni competenti possano fornire il proprio parere prima del viafinale. La nuova mappa deisi basa ovviamente sulla legge elettorale attualmente in vigore, cioè il Rosatellum, e il ministro per i rapporti con il ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ La mossa di Conte sulla revisione dei collegi elettorali, altro che operazione tecnica e… - clikservernet : Collegi elettorali, via libera del governo alla riforma dopo il taglio dei parlamentari. Ecco come cambiano: la sim… - Noovyis : (Collegi elettorali, via libera del governo alla riforma dopo il taglio dei parlamentari. Ecco come cambiano: la si… - fattoquotidiano : Collegi elettorali, via libera del governo alla riforma dopo il taglio dei parlamentari. Ecco come cambiano: la sim… - DottVicidomini : RT @RiccardoCampi: @grotondi @GuidoCrosetto @M5S_Camera Se la Lega continua di questo passo alle prossime elezioni finisce ben sotto il 10%… -