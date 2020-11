Clochard investito e ucciso nella notte | era davanti il pronto soccorso

(Di sabato 28 novembre 2020) Ildi 71 anni sarebbe stato calpestato da alcuni mezzi pesanti in entrata all’ospedale Fatebenefratelli di Milano Un uomo mortoala Milano. È questa la notizia choc arrivata dal capoluogo lombardo in giornata. Si tratta di undi 71 anni che questa mattina intorno alle sette è stato trovato L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Clochard investito

Milano, clochard investito in centro: catturato il pirata della strada. L'episodio si è nei pressi del Pronto soccorso del Fatebenefratelli ...Sarebbe morto intorno alla mezzanotte Constantin Matachi, romeno, 71 anni, il clochard ritrovato cadavere in via Castelfidardo all'alba di sabato mattina. Seminascosto da alcuni cartoni, disteso sul m ...