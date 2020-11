Claudio Baglioni, Io non sono lì VIDEO – Dal 4 dicembre il nuovo album di inediti (Di sabato 28 novembre 2020) Claudio Baglioni lancia la sua ultima sfida discografica, il singolo inedito Io non sono lì e l’album In questa storia che è la mia. In uscita il 4 dicembre, l’artista ritorna in pista a sette anni di distanza dal suo disco ConVoi. In anteprima su Rai 1, ha scelto di condividere il VIDEO del singolo. “Io non sono lì. Esserci o non esserci. Esserci e non esserci. Il compositore, il musicista, l’interprete che si avvicendano e si sovrappongono per diventare uno stesso personaggio: l’unico solitario protagonista di una storia che gira, suonando senza tempo, tra i leggii di un’orchestra di ricordi”. Io sono lì di Claudio Baglioni – Il VIDEO Claudio Baglioni ritorna al ... Leggi su giornal (Di sabato 28 novembre 2020)lancia la sua ultima sfida discografica, il singolo inedito Io nonlì e l’In questa storia che è la mia. In uscita il 4, l’artista ritorna in pista a sette anni di distanza dal suo disco ConVoi. In anteprima su Rai 1, ha scelto di condividere ildel singolo. “Io nonlì. Esserci o non esserci. Esserci e non esserci. Il compositore, il musicista, l’interprete che si avvicendano e si sovrappongono per diventare uno stesso personaggio: l’unico solitario protagonista di una storia che gira, suonando senza tempo, tra i leggii di un’orchestra di ricordi”. Iolì di– Ilritorna al ...

