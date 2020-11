Circum | nuovo impianto di sicurezza | gara europea da 8 | 8 milioni di euro

Leggi su ildenaro

(Di sabato 28 novembre 2020) Un bando diper la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per il rinnovo del sistema di telecomando della circolazione di rete sulle linee dell’exvesuviana con sistema Ctc evoluto (Centralized Traffic Control- Controllo centralizzato del traffico). E’ quello che l’Ente autonomo Volturno ha trasmesso lo scorso 18 novembre alla Gazzetta ufficiale dell’Unioneper la pubblicazione. A darne notizia e’ il presidente della societa’ di trasporto, Umberto De Gregorio che, in una nota, sottolinea come l’importo a base die’ di circa 8,8. ”L’intervento – spiega ancora De Gregorio – rientra nell’ambito degli investimenti strategici per il rinnovo degli impianti di...