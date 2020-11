Cinema, Capuano porta sullo schermo la vera storia di Antonia e della sua ricerca dell’omicida del padre (Di sabato 28 novembre 2020) ”Sentii alla radio la storia di questa donna che andò alla ricerca di colui che aveva ammazzato suo padre e decisi di farne un film”. Così il regista Antonio Capuano alla conferenza de ‘Il buco in testa’, il suo nuovo lungometraggio che è stato presentato lo scorso 24 novembre fuori concorso al Festival di Torino. La storia è vera: Antonia (nel film si chiama Maria ed è interpretata da Teresa Saponangelo) nasce nell’autunno del 1977 in una cittadina sulla costa a sud di Napoli. E’ orfana di padre. Suo padre, infatti, un vicebrigadiere della polizia poco più che ventenne, è stato ammazzato, poco prima che lei nascesse, da un militante di estrema sinistra nel corso di una manifestazione politica. L’omicida del ... Leggi su ildenaro (Di sabato 28 novembre 2020) ”Sentii alla radio ladi questa donna che andò alladi colui che aveva ammazzato suoe decisi di farne un film”. Così il regista Antonioalla conferenza de ‘Il buco in testa’, il suo nuovo lungometraggio che è stato presentato lo scorso 24 novembre fuori concorso al Festival di Torino. La(nel film si chiama Maria ed è interpretata da Teresa Saponangelo) nasce nell’autunno del 1977 in una cittadina sulla costa a sud di Napoli. E’ orfana di. Suo, infatti, un vicebrigadierepolizia poco più che ventenne, è stato ammazzato, poco prima che lei nascesse, da un militante di estrema sinistra nel corso di una manifestazione politica. L’omicida del ...

