Chi sono i furbetti del cartellino e cosa rischiano secondo la legge italiana (Di sabato 28 novembre 2020) Le notizie di cronaca spesso ci raccontano delle “imprese” dei cosiddetti “furbetti del cartellino“, ovvero lavoratori subordinati che, di fatto, non rispettano gli obblighi di legge in materia di timbratura del cartellino sul luogo di lavoro. sono ben noti i casi di chi non va in ufficio, perché l’amico collega timbra al posto suo, oppure quelli di chi preferisce andare a lavoro, timbrare e poi uscire per andare a correre al parco, fare la spesa o bere qualcosa al bar. Gli episodi di questo tipo in Italia sono innumerevoli, ma il punto qui è il seguente: che cosa rischiano i furbetti del cartellino? ovvero a quali illeciti – e conseguenti sanzioni – vanno incontro, comportandosi così? Vediamolo. ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 28 novembre 2020) Le notizie di cronaca spesso ci raccontano delle “imprese” dei cosiddetti “del“, ovvero lavoratori subordinati che, di fatto, non rispettano gli obblighi diin materia di timbratura delsul luogo di lavoro.ben noti i casi di chi non va in ufficio, perché l’amico collega timbra al posto suo, oppure quelli di chi preferisce andare a lavoro, timbrare e poi uscire per andare a correre al parco, fare la spesa o bere qualal bar. Gli episodi di questo tipo in Italiainnumerevoli, ma il punto qui è il seguente: chedel? ovvero a quali illeciti – e conseguenti sanzioni – vanno incontro, comportandosi così? Vediamolo. ...

stanzaselvaggia : “Io non conosco le facce di chi mi ha curato dal Covid con tanta umanità, erano vestiti da palombari. Magari con qu… - Capezzone : Oggi ci sono due tipi di critiche al cdx. Qualcuno (@jimmomo su @atlanticomag, ad es) è severo ma palesemente per A… - matteograndi : Perché non ce la possiamo fare spiegato in un Tweet. Mettere in competizione due fatti senza correlazione, vederci… - Poldo236492301 : @LaUrRa312 Bisogna avere una grande sicurezza in se stessi e nel proprio rapporto. Non è da tutti poterli fare e n… - Bobbio65M : RT @Don_Lazzara: #starbucks, ha licenziato una dipendente cristiana dopo essersi rifiutata di indossare la maglietta arcobaleno #LGTB. Quel… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono Chi sono i webeti e gli utonti, i nuovi stupidi Il Riformista Targhe alle bici Idea giusta, no alla giungla

Ben venga l’asse delle targhe Roma-Berlino. Giusto liberare le strade dalle auto, per respirare meglio. Ma poi non possiamo consegnare le città all’anarchia. In Italia ci sono città dove i ciclisti so ...

Mascherine, primo giorno di consegna File, traffico intasato e lunghe attese

L’operazione va avanti per tre settimane, prossimo appuntamento domenica mattina. Ecco il calendario e gli orari ...

Ben venga l’asse delle targhe Roma-Berlino. Giusto liberare le strade dalle auto, per respirare meglio. Ma poi non possiamo consegnare le città all’anarchia. In Italia ci sono città dove i ciclisti so ...L’operazione va avanti per tre settimane, prossimo appuntamento domenica mattina. Ecco il calendario e gli orari ...