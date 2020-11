Champions Juventus | Koeman annuncia la presenza di due titolarissimi

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 28 novembre 2020) Il Barcellona schiererà Frenkie De Jong e Lionel Messi nella gara contro lain programma l’otto dicembre al Camp Nou. I due calciatori erano stati risparmiati per la sfida, poi vinta, contro la Dinamo Kiev per concedergli di recuperare dopo i tanti impegni in cui sono stati impiegati.: il Barcellona recupera De Jong e Messi per la«Si è riposato bene, come Frenkie de Jong, che era quello che aveva giocato quasi tutte le partite, proprio come con la sua nazionale. Leggi anche:Benevento, Pirlo: “Ronaldo stanco e con un acciacco fisico” Per non incappare in problemi fisici abbiamo deciso di lasciarli a casa. Speriamo che domani possano offrire il meglio di loro con freschezza perché ne abbiamo bisogno». Ha concluso Ronalddurante la conferenza stampa che ...