CensureRai | tagliata Elettra Lamborghini da The Voice Senior Clerici e Bertè che twerkano sono ’scandalose’?

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 28 novembre 2020)Siamo al ridicolo. In Rai urgono lezioni di post femminismo e di coraggio. Il polverone sollevato dalla spesa sexy a Detto Fatto ha innescato un vento censorio. Ieri, ad un’ora circa dalla messa in onda, a Theè stato tagliato l’intervento di. Il motivo? Il twerk. Ebbene sì l’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini avrebbe ritenuto scandaloso il twerk di Antonella, Jasmine Carrisi, Loredanae della concorrente Viviana Stucchi. Durante la registrazione, quest’ultima, dopo aver cantato Musica (e il Resto Scompare), si è ritrovata faccia a faccia con l’interprete della canzone. Da qui la lezione di ballo. Un momento che ci risulta sia stato ironico più che svilente per l’immagine ...