(Di sabato 28 novembre 2020) Il Cts ha presentato a Conte e Speranza le linee guida per le festività che escludono deroghe per genitori, nonni e figli e prescrivono criteri più stringenti sulle tavolate e sulle riunioni di ...

PalermoToday : Cenone e veglione con la regola del sei: il documento che ha fatto cambiare idea al governo - romatoday : Cenone e veglione con la regola del sei: il documento che ha fatto cambiare idea al governo - antonellogd : Bambini a scuola di sabato, domenica, durante il cenone di natale e durante il veglione. Tutto risolto. - theoretro : Insomma basta : fate il #cenone in 30 andate alla messa di mezzanotte andate al veglione di capodanno andate a f… - rik_musmeci : @GuidoCrosetto Già. Ma vuoi mettere, ci inculcano la faccenda dei 700 morti al giorno e quindi Natale da non festeg… -

La rincorsa al primo Natale nell’epoca del Covid e con l’Italia divisa in zona rossa, zona arancione e zona gialla inizierà di fatto il 3 dicembre, quando scadrà l’ultimo Decreto e saranno fissate le ...Il Cts ha presentato a Conte e Speranza le linee guida per le festività che escludono deroghe per genitori, nonni e figli e prescrivono criteri più stringenti sulle tavolate e sulle riunioni di famigl ...